Temptation Island 9, le prime coppie: Claudia e Ste e Valentina e Tommaso, tra nozze saltate e gelosia 'patologica'

Svelate le prime coppie ufficiali della nona edizione di Temptation Island: sono Claudia e Ste e Valentina e Tommaso. A svelare la loro identità sono stati alcuni promo andati in onda su Canale 5 con la presentazione dei quattro giovani.

Questa nuova edizione di Temptation Island sarà condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, ma quest’anno non vedrà più la distinzione tra coppie vip e nip.

Temptation Island 9: Claudia e Ste

Claudia e Ste sono fidanzati da quattro anni e mezzo e vogliono mettere alla prova il loro amore in vista delle nozze. Si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso, in agosto, ma a causa del Covid e delle restrizioni hanno deciso di posticipare la cerimonia. Ora che la data si sta avvicinando, però, Claudia, 26 anni, sembra molto dubbiosa.

“Ho scritto io a Temptation Island – ha detto Claudia nel video di presentazione – perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”.

Per Ste, invece, le cose stanno un po’ diversamente: “Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020. Con la pandemia però abbiamo dovuto rimandare. Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”.

Temptation Island 9: Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso hanno 19 anni di differenza e hanno un problema con la gelosia. Lei, 41 anni, sta insieme a Tommaso, 21 anni, da un anno e sette mesi. Lui nel video di presentazione spiega di essere molto innamorato e di aver finito la scuola solo da un anno, dopo essere stato bocciato.

Secondo Valentina il loro è “un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale” ma ha deciso di scrivere a “Temptation Island” perché nella loro “meravigliosa favola” c’è un problema di “gelosia patologica” e lei non può fare nulla.