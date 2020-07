Temptation Island, Lorenzo Amoruso si infuria con Anna: “E allora…”

Anna inganna Andrea. E Lorenzo, al fianco di Andrea, sbotta: “E allora…”.

Ma di costa stiamo parlando? Ovvio: di Temptation Island.

Anna è Anna Boschetti e nelle prime ore nel “reality dei sentimenti” ha deciso di mettere alla prova il partner, Andrea Battistelli, facendolo ingelosire un po’.

Quando le immagini di Anna col suo tentatore arrivano al povero Andrea, Lorenzo, Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore, si arrabbia a distanza con la ragazza:

“Dice che economicamente stai benissimo – dice Lorenzo parlando di una frase pronunciata da Anna su Andrea – E… E allora?”.

“Non ho visto rispetto per l’amore – dice il buon Lorenzo Amoruso – L’amore che lei decanta tanto. Lei dice: Ottengo ciò che voglio facendo così perché so che lo faccio star male. Ragazzi, Dario Argento le fa una pippa, a questa. Ho visto solo attaccamento ai soldi”.

Temptation Island, ma chi sono Anna e Andrea?

Anna e Andrea hanno 10 anni di differenza: lei 37 lui 27.

Sono fidanzati da un anno e mezzo ma per i dodici mesi precedenti si sono frequentati in maniera non ufficiale.

Anna ha sempre percepito una certa titubanza da parte di Andrea nei confronti del loro amore tanto, ad un certo punto, da decidere di allontanarsi da lui.

Andrea allora si è fatto avanti deciso e ha ufficializzato la loro unione.

È Anna che scrive a “Temptation Island” desiderosa di capire se la loro storia può avere una prospettiva di lungo periodo, scandita da passi importanti come matrimonio e figli. (Fonti: Temptation Island, Adnkronos).