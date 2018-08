ROMA – Andrea Dal Corso, uno dei tentatori dell’ultima edizione di “Temptation Island”, confessa di aver dovuto combattere con l’obesità:

“Vincere l’obesità [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ti rende forte e fiero di te stesso, non per ciò che sei diventato ma per il percorso arduo che dovrai riuscire a sostenere. Non tutti ce la fanno, anzi: la forza di volontà necessaria è parecchia”.

Andrea confessa di essere arrivato a pesare fino a 130 chili:

“Devi averli e capire perché lo vuoi, cerca di provare quella sensazione di benessere con te stesso e con gli altri, come se tu fossi già magro. Prova a toccare quel tipo di ‘experience’ ogni singolo giorno, quando ti svegli. Sarà un piccolissimo passo verso il tuo obiettivo!. Con una certa soddisfazione, il ‘tentatore’ ha aggiunto: “In tanti mi dicevano che non ce l’avrei fatta e che sarei tornato indietro, ma tu un giorno ti volterai e farai loro l’occhiolino: Chi è che non ce la fa?”.