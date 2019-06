ROMA – Sono Jessica Battistello e Andrea Filomena, la prima coppia di Temptation Island 2019 ad entrare in crisi. A meno di 24 ore dall’inizio della loro avventura i due sembrano già alla resa dei conti. Lui innamoratissimo, lei in preda ai dubbi. Dovevano sposarsi il 9 giugno, ma ad un passo dall’altare è stata lei a far saltare tutto, scegliendo di mettere alla prova il loro rapporto. Ma già dal primo falò per Andrea sono dolori.

I filmati mostrati da Filippo Bisciglia ad Andrea sono fin da subito un colpo al cuore: Jessica è molto presa dal tentatore Alessandro al quale non risparmia anche dettagli della sua vita intima con Andrea.

“Io ho annullato il matrimonio dopo aver pagato abito, location.. – racconta Jessica – Se l’ho fatto è perché ho capito che non era quello che volevo…Non sono più sicura di essere innamorata di lui.. non mi prende mentalmente”. E ancora: “Io voglio altro per me, non voglio essere quella che sta a casa ad aspettare il suo uomo… Io e lui non abbiamo dialogo.. Io sono stata con una persona più grande di me di 20 anni… non mi sarei mai lasciata, è stata la persona più bella della mia vita”. Quindi le rivelazioni umilianti: “Andrea ha la pelle secca, la mattina gli pulisco io le orecchie.. lui è molto figlio, è un mammone”.

Dopo il filmato Andrea è sconvolto: “Non sono venuto qui a Temptation Island per questo. Non so veramente cosa dire”. Gli altri fidanzati tentano di consolarlo con un lungo abbraccio. “Una cattiveria dietro l’altro dopo poche ore. Se andiamo avanti così la trovo a limonare nel villaggio con qualcun altro”.

Poi una volta rientrato nel villaggio scoppia in lacrime: “Io pensavo al matrimonio, lei faceva le uscite con lui. Mi ha cancellato totalmente. Quegli occhi una volta guardavano solo me”. “Mi fa schifo! E’ un mostro”. (Fonte: Temptation Island)