Temptation Island, Anna Boschetti: “Andrea Battistelli mi ha tradita”

Anna Boschetti, ex concorrente di Temptation Island, rivela: “Andrea Battistelli mi ha tradita”.

Secondo il racconto dell’ex concorrente di Temptation Island Anna Boschetti la coppia sarebbe scoppiata a causa dei presunti tradimenti di lui. Anna sostiene che Andrea abbia frequentato due tentatrici del programma: “Io so di una notte nel ristorante di lui, insieme fino alle 4 del mattino”.

E’ stato l’influencer Amedeo Venza a lanciare il gossig dell’infedeltà di Andrea.

“Quello che dice Amedeo Venza – dice Anna Boschetti – è tutto vero, Andrea si è frequentato con due tentatrici, una notte per quello che so io, dentro al suo ristorante.

Si sono chiusi lì dentro fino alle 4 della mattina, non so cosa sia successo e non lo voglio sapere. Ne verrano fuori altre? Staremo a vedere ma è tutto vero”.

La ragazza non si è fermata qui, e ha attaccato direttamente Amoruso, senza fare il suo nome:

“A questo punto parlo io dato che è sceso da Firenze l’avvocato delle cause perse a prendere le parti del bello. Non ti permetterò più di nominarmi e parlare di me, pensa alla tua vita e parla della tua vita se hai da dire qualcosa”.

La Boschetti ha puntualizzato, inequivocabilmente amareggiata: “Io non mi inventerei mai un gossip così brutto solo per aumentare follower, perché in ballo c’è il sentimento di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre e stanno soffrendo per questa storia. Non mi permetterei mai di inventare una cosa del genere”. (Fonte: Instagram).