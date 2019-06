Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia su Instagram

ROMA – Temptation Island è pronto a ripartire. Filippo Bisciglia, conduttore per il sesto anno di fila, si è immortalato mentre è in procinto di partire per l’isola. “Questa foto la scatto ogni anno a pochi giorni dalla partenza, aspettateci!”, scrive su Instagram, con alle spalle il logo della trasmissione.

“Ciao ragazzi è ufficiale” dice Bisciglia “sono a Roma Fiumicino, destinazione Temptation Island, la mia destinazione preferita, spero sia anche la vostra televisivamente parlando ovviamente, e a questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valigie, far costruire 2 meravigliosi pinnetti,aspettare che i ragazzi sbarchino, non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare […]”.

Ancora però c’è incertezza sulla data di partenza della nuova edizione, e sulla location delle riprese, anche se forse sarà ancora la Sardegna. La produzione, infatti, non ha ancora anticipato alcun dettaglio ufficiale.

Anche per quanto riguarda le coppie protagoniste della sesta edizione massimo riserbo. Nel frattempo proprio Maria De Filippi ha annunciato la presenza di Gemma Galgani.