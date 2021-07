Temptation Island, anticipazioni puntata 12 luglio: Alessandro furioso con la fidanzata Jessica. L’anticipazione è stata fornita attraverso il profilo Instagram ufficiale della trasmissione televisiva di Canale 5. In questo filmato, Alessandro non riesce a mantenere la calma dopo aver visto il comportamento della sua fidanzata Jessica.

Temptation Island, anticipazioni puntata 12 luglio: Alessandro, Jessica e le altre coppie ancora in gioco

Ricordiamo che, restano in gioco cinque coppie. Riportiamole di seguito: Claudia e Ste, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico.

In cosa consiste la trasmissione tv condotta da Filippo Bisciglia? Partecipano unicamente coppie di fidanzati. Il loro obiettivo è quello di mettersi alla prova per verificare la fedeltà del partner. Teoricamente, potrebbero uscirne rinforzati da questo programma tv. Ma spesso accade anche che le relazioni sentimentali si concludano proprio per ciò che accade nell’isola delle tentazioni.

Tornando alla puntata odierna, i grandi protagonisti saranno appunto Alessandro e Jessica. Nel video con le anticipazioni diffuso dalla trasmissione televisiva, si vede Alessandro esclamare: “Ma cosa sto vedendo?! 34 anni e che ca**o sto guardando”.

Temptation Island, anticipazioni puntata 12 luglio: perché Alessandro e Jessica partecipano al programma?

Va anche detto, che la coppia ha partecipato al programma tv per espressa volontà di Jessica. La ragazza ha aderito alla trasmissione dichiarando: “Ho scritto io a Temptation Island perché, quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte, invece da quando sia andati a convivere da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona.. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro”.