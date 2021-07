Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island, in onda questa sera, 19 luglio, su Canale 5. Le quattro coppie che stanno affrontando il reality sono: Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico.

Anticipazioni quarta puntata di Temptation Island del 19 luglio

Sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island è stato pubblicato un nuovo video riguardante la coppia formata da Manuela e Stefano. Nel filmato in questione si vede la ragazza furiosa lasciare il pinnettu dopo aver visto delle immagini del suo compagno: “Dove stanno andando? Al falò, ve lo giuro, che lo faccio una me**a”. Manuela non aveva ancora ricevuto video del suo fidanzato, ma il suo rapporto con il single Luciano potrebbe aver innescato una reazione in Stefano.

Anticipazioni Temptation Island, Floriana scoppia in lacrime disperata

Il percorso di Floriana e Federico non è iniziato nel migliore dei modi, e sembra destinato a concludersi. Il siciliano ha ribadito più volte di non essere certo dei propri sentimenti per la compagna, ritenendola una donna fin troppo pacifica e abitudinaria per la sua età. Federico vorrebbe non prendersi troppo sul serio mentre Floriana vorrebbe costruire qualcosa importante. Il siciliano si è avvicinato alla tentatrice Vincenza, che sembra incarnare il suo prototipo di donna ideale.

Floriana si è mostrata sempre più demoralizzata, arrivando a supporre che Federico stia continuando il percorso per rimanere al fianco della single. Nella puntata di questa sera, la ragazza vedrà un video che le spezzerà il cuore, al punto da crollare in un pianto disperato.

Temptation Island, Alessandro nella camera della tentatrice Jessica

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island, ci rivelano che il viaggio di Alessandro prenderà una piega inaspettata grazie alla vicinanza della single Carlotta. La tentatrice, infatti, sembra essere in grado di tirare fuori il vero carattere del concorrente, distogliendolo dalla palestra e dalla sua forma fisica. Jessica rimarrà spiazzata dal suo fidanzato, che si recherà in camera di Carlotta.