Temptation Island cancellato: il reality di Filippo Bisciglia non c’è nei palinsesti estivi di Canale 5

Niente più falò sulla spiaggia con Filippo Bisciglia a consolare cuori infranti. Temptation Island è stato cancellato: il reality delle coppie portato in Italia da Maria De Filippi non andrà in onda questa estate. Dopo settimane di indiscrezioni lo confermano i palinsesti di Canale 5.

Secondo quanto emerge dai listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia, il documento che illustra nel dettaglio la programmazione della rete per la vendita degli spazi pubblicitari, effettivamente la trasmissione è sparita.

Temptation Island, perché lo hanno cancellato

A rivelare l’ipotesi di chiusura era stato TvBlog qualche settimane fa, ma non erano arrivate conferme né smentite, sia da parte Fascino/Banijay, le società co-produttrici del reality, che da Mediaset.

Il motivo potrebbe riguardare proprio un problema di rinnovo dell’acquisizione dei diritti del format, tratto dal programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol.

Eppure il reality condotto da Filippo Bisciglia è sempre stato garanzia di ascolti estivi per Mediaset, oltre che un programma di tendenza, capace di far discutere ben oltre la trasmissione in sé.