ROMA – Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

I due ora sono ancora lontani per via della quarantena da coronavirus. Dopo il 4 maggio però, con molta probabilità potranno riabbracciarsi pur vivendo in due regioni diverse.

A leggere i continui post sui social si capisce che i due non vedono l’ora di trascorrere del tempo insieme.

Alcune voci che circolano negli ultimi giorni, parlano di una probabile partecipazione della coppia ragazzi alla nuova edizione di Temptation Island che, malgrado le restrizioni da coronavirus, si faà.

Ora però è la stessa Clizia a togliere ogni dubbio. La Incorvaia, dalla sua tenuta in Sicilia ha infatti messo in chiaro:

“Io e Paolo a Temptation Island Vip? Assolutamente no, questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere”.

I produttori di Temptation Island hanno intanto confermato ufficialmente che il reality si farà.

Non sono al momento chiare le coppie che parteciperanno mettendo in pericolo la propria solidità.

Tra le ipotesi per far svolgere il reality, quella che l’intero cast venga posto in isolamento per un mese al fine di scongiurare del tutto il rischio contagi (fonte: GossipBlog).