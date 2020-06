ROMA – Non è vero che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rifiutato di partecipare a Temptation Island.

A smentirlo categoricamente è la stessa redazione del programma, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal 7 luglio.

In un comunicato diffuso su Twitter la produzione scrive a chiare lettere:

“Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island”.

“Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro, ma ad oggi nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di aver rifiutato sono sempre non veri”.

Quindi la produzione fa nomi e cognomi: “Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare”.

“Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli”, conclude la nota.

La coppia, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, aveva a sua volta smentito la possibilità di partecipare al reality che mette a dura prova le relazioni.

“Io e Paolo a Temptation Island Vip? Assolutamente no, questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere”, aveva fatto sapere la Incorvaia.

Tra gli altri nomi circolati in questi giorni anche quelli di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Saranno smentiti anche loro? (Fonte: Twitter)