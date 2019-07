ROMA – Il falò di confronto è arrivato durante la puntata del 15 luglio di Temptation Island anche per Cristina e David. La coppia nata a Uomini e Donne e approdata al villaggio delle “tentazioni” dopo appena 3 mesi insieme ha deciso di proseguire la relazione e lasciare insieme il reality, nonostante i forti dubbi di Cristina.

David non ha mai avuto ripensamenti sulla loro relazione, tanto da aver molto sofferto per i video visti sulla fidanzata: “Io sono entrato qui sapendo che di tutte le altre non me ne fregava nulla. Ho esternato il mio amore nei tuoi confronti in tutte le lingue. Io so per certo che voglio te e voglio risolvere i nostri problemi. E’ inaccettabile vederti lì che ti abbracci e ti fai la storia con un altro”.

Le parole di Cristina per il malcapitato fidanzato non sono certo di conforto: “Io ho raggiunto la consapevolezza che ci tiene uniti solo l’attrazione fisica. Fuori di qui io ho sempre pensato solo a te, qui invece ho pensato solo a me stessa. Tu mi fai stare più male che ben. Io ho capito che ho bisogno di stare bene e David non lo fa. Io non voglio un altro, voglio altro. Non volevo arrivare a questo, ma mi sono accorta che posso essere serena”.

Insomma, lui insiste e riesce a ottenere di uscire insieme da questo programma. Lui si dice pronto a cambiare, ma Cristina non cela i suoi dubbi sulla coppia: “Non son più disposta ad accettare anche solo un’altra discussione che mi devasti”. (Fonte Temptation Island)