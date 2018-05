ROMA – “Per due anni non ho potuto muovere le gambe. Ero paralizzato dal morbo di Perthes”, una malattia degenerativa che riduce l’uso degli arti inferiori e superiori: a rivelarlo è Filippo Bisciglia, attore e conduttore di Temptation Island.

La malattia lo colpì quando aveva solo due anni, ha raccontato Bisciglia a Uomini e donne magazine.

“Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe. Mi sentivo a disagio: una di quelle sensazioni che ti resta dentro per tutta la vita. Quando ero piccolo ero affetto dal morbo di Perthes. Non fu un periodo bellissimo della mia vita. Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe. Mi sentivo a disagio: una di quelle sensazioni che ti resta dentro per tutta la vita”.