“Ho il controllo su di lei”. Sul web scoppia la polemica per le parole con cui Davide ha parlato della gelosia morbosa verso la compagna Serena.

Davide e Serena sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, partita ieri con la prima puntata.

Un esordio che però è stato accompagnato dalle polemiche per quello che è stato definito sui social “l’orrido discorso” di Davide riguardante la sua fidanzata.

La coppia, fidanzati da tre anni, ha deciso di partecipare al reality per volontà di Serena.

Una decisione presa, come da lei stessa ammesso, per la possessività di lui nei suoi confronti.

“Fortunatamente ho il controllo sulla sua mente, tiro quello che voglio dalla sua bocca” ha detto Davide parlando con la tentatrice Eleonora.

“Le ho tolto i social, non la faccio uscire con le amiche, non la faccio andare in palestra, non la faccio andare a ballare, niente” ha aggiunto.

Una spiegazione a questo atteggiamento sarebbe il fatto che lui e Serena si siano conosciuti e innamorati quando entrambi erano fidanzati con altre persone.

Serena avrebbe impiegato più tempo a uscire del tutto dalla storia passata e questo, secondo Davide, lo ha portato al punto di proibirle di fare ogni cosa.

“Capita spesso che noi dobbiamo affrontare un discorso, la annullo, non la ritengo degna. Fortunatamente, o sfortunatamente, ho il controllo sulla sua mente. Tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca“, ha aggiunto.

Parole che hanno lasciato perplessi anche gli altri concorrenti. Una delle single infatti gli ha chiesto cosa proverebbe se le parti fossero invertite.

“Se lei vuole uscire con le amiche, io magari la faccio pure uscire però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata“, ha detto ancora Davide.

Polemiche sul web

Un discorso che ha scatenato le polemiche sui social con il pubblico che si è schierato contro Davide.

“Serena non può uscire con le amiche, non può andare in palestra, non può usare i social, non può andare ad eventi in cui il fidanzato che la controlla non è presente. Ma che storia è? Gli uomini come Davide mi fanno ribrezzo. E rabbia chi glielo permette”, ha scritto un utente su Twitter.

In molti hanno puntato il dito contro la produzione: “E li mandano pure in onda discorsi del genere“. (fonte TEMPTATION ISLAND)