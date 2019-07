ROMA – Giulio Raselli ha spiazzato il pubblico di Temptation Island. Dopo aver trascorso un romantico weekend con Sabrina Martinengo, fidanzata di Nicola Tedde, ha capito di non provare nulla per la ragazza decidendo così di prendere le distanze. La scelta è arrivata dopo un fine settimana dove Sabrina era apparsa molto presa dal single. Ma quando gli ha chiesto un primo bacio, Giulio ha messo le cose in chiaro: “Ci ho pensato molto, ti devo dire con grandissima onestà che, nonostante tu sia una donna bellissima, ti vedo più come amica che come fidanzata ipotetica”.

Lei, visibilmente scossa, ha provato a mascherare la sua delusione: “Io non posso negare che sei una persona che mi piace. Se tu mi dicessi di conoscerci fuori, io ti direi di si, assolutamente. Mi dispiace che tu mi dica così, ma apprezzo la tua sincerità. Se ti sentivi di dirmi questo è giusto così”. Tornata al villaggio si è lasciata andare alle lacrime. “Io ti voglio vedere fuori“, ha confessato subito a Raselli.

Il popolo del web ha reagito subito alle parole di Giulio nei confronti di Sabrina. Se in molti si aspettavano questa decisione da parte del single, c’è chi ha capito la difficoltà vissuta da Sabrina che sembrava davvero molto presa dall’ex corteggiatore. (fonte TEMPTATION ISLAND)