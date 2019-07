ROMA – Ilaria Teolis e Massimo Colantoni si sono lasciati a Temptation Island. A prendere la decisione al termine del falò è stata la donna: “Non so più se ti amo, so che amo me stessa!”.

“Io mi sento molto meglio rispetto a quando sono entrato, io ti amo da matti. Se non me ne fregava niente non stavo qua. A me frega di tutto quello che ti circonda”, svela Massimo ammettendo di aver avuto delle mancanze nei confronti della sua fidanzata. “Io non mi fido di lui, non ce la faccio a mentire” risponde lei rivolgendosi al conduttore Filippo Bisciglia. A quel punto Massimo cerca di convincerla ma Ilaria sembra irremovibile: “Mi hai dato tantissimo ma ho capito che posso stare bene anche da sola”. Lui allora chiede: “Mi dai una possibilità?”. Lei, stuzzicata dal conduttore, ammette: “Non so più se lo amo”. Ilaria decide così di uscire da sola.

Massimo infatti avrebbe preferito, dopo l’esperienza vissuta con la single Elena Cianni, ricucire il rapporto con Ilaria ma lei, come confessato, non più convinta dei propri sentimenti, ha deciso di troncare il loro rapporto.

Ricordiamo che domani, martedì 30 luglio, scopriremo quanto accaduto alle varie coppie dopo un mese dalla fine del programma. Non tutte le coppie però confermeranno le scelte prese durante il falò di confronto. (fonte TEMPTATION ISLAND)