Temptation Island, Ilaria Teolis: “Quando Massimo mi disse putt…”

ROMA – Non sono andati benissimo i primi giorni a “Temptation Island” per Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. I due, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality di Canale 5, sono già ai ferri corti.

“Io e Ilaria – ha raccontato Massimo alla tentatrice Federica – abbiamo cercato un figlio, ci abbiamo provato per uno, due mesi, ma non è venuto e, ad oggi, dico per fortuna!”.

Ilaria, dopo aver sentito le parole di Massimo, ha confermato tutto ma anche parlato dei limiti caratteriali di lui: “Una volta sono andata alla spa con mia madre e Massimo mi disse che se non fossi rientrata per le nove, mi avrebbe chiuso fuori casa – ha detto la fidanzata di Colantoni – . Sono rientrata e lui mi aveva davvero chiuso fuori dalla porta…Poi mi ha offesa pesantemente dicendomi che ero una putt….”.

Fonte: Temptation Island.