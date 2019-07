ROMA – Confronto a Temptation Island tra Jessica Battistello e Andrea Maddalena. Lei si sta avvicinando sempre di più al tentatore Alessandro Zarino, e Andrea, con il quale Jessica si sarebbe dovuta sposare il 9 giugno, incassa colpo su colpo.

“Io sto immaginando me e te fuori di qui”, dice Jessica ad Alessandro in un video. E il tentatore risponde: “Ti voglio bene. Se ti ho cercata un motivo c’è. Io vorrei che tu capissi questo…”. A quel punto Andrea interrompe la visione del filmato: “Ha bisogno del tempo di pensare ma a cosa deve pensare? A lui? O a noi due? Io non sono suo padre. Capisco che sia giovane, ma non posso farle da padre. In questo senso è sempre stata viziata. Ma non posso cucinarle la bistecca alle 6. E’ abituata bene…”.

Jessica è molto dubbiosa: “Ho trovato un ragazzo che mi dà tutto quello che Andrea non mi dà”, sostiene. “Ma secondo voi chi è più bello, Andrea o Alessandro?”, domanda poi alle amiche, che optano per il tentatore. Secondo molti dopo Arcangelo e Nunzia saranno proprio Jessica ed Andrea a lasciarsi. (Fonte: Temptation Island)