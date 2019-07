ROMA – La storia d’amore tra Jessica e Andrea non ha retto alle tentazioni di Temptation Island 2019. Andrea dopo aver visto la vicinanza di Jessica e del single Alessandro ha deciso di uscire da solo dal reality e ha salutato il conduttore Filippo Bisceglie. Poi il colpo di scena, anche il single Alessandro esce per Jessica e i due se ne vanno mano nella mano.

La quarta puntata di Temptation Island è andata in onda la sera del 15 luglio. Jessica e Andrea erano legati da 2 anni e 9 mesi, ma dopo che lei ha fatto saltare il loro matrimonio, perché la storia non le dava più sicurezze, la giovane sembra aver ritrovato la voglia di sorridere tra le braccia del single Alessandro.

Nemmeno durante il falò di confronto, in cui insieme ad Andrea guarda i filmati delle sue confidenze con Alessandro e del loro rapporto sempre più stretto, riesce a mostrarsi triste per l’amore finito dopo anni. Anzi, come l’accusa Andrea, Jessica non fa altro che sorridere. Lei prova a spiegare che ha riscoperto sé stessa, ma Andrea ferito se ne va da solo e saluta Filippo con un abbraccio.

Per Jessica però arriva una nuova sorpresa. Non uscirà da sola da questa esperienza di Temptation Island 2019, ma mano nella mano con il suo Alessandro, che non sembra più tanto single, ora che ha deciso di approfondire la conoscenza con la ragazza e i due sembrano già molto affiatati. (Fonte Temptation Island)