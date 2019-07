ROMA – Jessica Battistello e Andrea Maddalena, per la coppia di Temptation Island arriva il confronto anticipato al falò. A scatenare la furia di Andrea è stata la vicinanza sospetta tra Jessica e il tentatore Alessandro.

In particolare, Andrea si è infuriato dopo aver visto un video in cui il single Alessandro chiede a Jessica: “Andiamo a letto?”. E lei risponde senza esitare: “Sì”, dopo averlo abbracciato con passione.

Filippo Bisceglie, conduttore del reality, ha mostrato il video ad Andrea che è sbottato: “Basta Filippo. Per me non esiste il rifiuto. Stasera lei deve venire qua, punto”.

E pensare che la coppia avrebbe dovuto sposarsi qualche giorno fa, se una crisi non avesse spinto la ragazza ad annullare le nozze. Lei stessa aveva spiegato: “Partecipo a Temptation perché, dopo aver disdetto matrimonio, mi sono sorte domande: sono ancora innamorata di Andrea?”. E lui aveva replicato: “La vita con lui mi rende felice? Io so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto mi chiedo che cosa vuole lei”. (Fonte Temptation Island)