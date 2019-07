ROMA – Katia Fanelli si conferma la star di Temptation Island: sono bastate due puntate per incoronare la bionda fidanzata di Vittorio Collina regina del programma Mediaset.

Peccato, però, che non tutti apprezzino il suo fascino. Per il tentatore Giovanni, infatti, Katia è solo un’amica, mentre lei probabilmente avrebbe sperato in qualcosa di più.

Nel villaggio delle fidanzate, infatti, Katia si è mostrata piuttosto attratta dal bel single, e non manca di ricordarglielo ad ogni pie’ sospinto. Anche con le altre fidanzate non fa che decantarne le lodi e parlare di tutti i punti che hanno in comune: “Non ci piacciono i tatuaggi, non beviamo, è chiaro che c’è qualcosa”, sostiene la bella bionda. Ma è Giovanni a frenare: “C’è solo una amicizia tra me e te”, la avverte.

Nonostante, o forse proprio anche per questo due di picche, la bella Katia si conferma regina indiscussa di questa nuova edizione di Temptation Island. (Fonte: Temptation Island)