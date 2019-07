ROMA – Katia Fanelli non nasconde più l’attrazione nei confronti del single Giovanni Arrigoni a Temptation Island. Nel corso della seconda puntata del reality, Katia si è spinta fino a fare al tentatore una proposta piccante. “Cavalcami” ha detto rivolta alle compagne d’avventura ma guardando, seppur da lontano, il tentatore. Purtroppo per lei però, Giovanni Arrigoni non sembra interessato: “La vedo come un’amica” ha detto parlando del loro rapporto mentre giocava a “obbligo o verità”. Una affermazione che non è andata giù alla fidanzata di Vittorio Collina.

Collina, sentendo le parole pronunciate dalla sua fidanzata, ha però deciso di non passare al contrattacco: “Lei sta scherzando, sta tirando la corda” ha affermato. (fonte TEMPTATION ISLAND)