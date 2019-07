ROMA – Per Vittorio Collina e Katia Fanelli è arrivato il falò di confronto a Temptation Island dopo 21 giorni nei rispettivi villaggi. Il falò è iniziato subito con il percorso di lei. Così i due hanno discusso sul fatto se lui fosse sempre stato innamorato di lei, mentre Katia aveva messo in dubbio sin da subito il rapporto con il fidanzato.

Dopo aver visto i video dei weekend romantici che entrambi avevano passato con i single Vanessa e Nicolas, Vittorio e Katia hanno iniziato a litigare. Lui si è arrabbiato per il fatto che lei non ha mai agito pensando a cosa potesse dargli fastidio o meno. Vittorio ha detto di non essere più innamorato di Katia. Il conduttore Filippo Bisciglia allora ha cercato di far capire a lei di dire tutto quello che provava per lui. Tra le lacrime, Katia ha chiesto scusa per le parole che ha usato nei confronti del fidanzato. Ma Vittorio ha confessato che anche in passato si è ritrovato in una situazione del genere e non voleva passarci sopra.

Alla fine Vittorio ha scelto di tornare a casa da solo perché ha sentito una mancanza di rispetto da parte della sua fidanzata. Katia ha accettato la decisione e così i due hanno lasciato Temptation Island da separati. Finito il falò, Vittorio ha rivelato che avrebbe avuto piacere di rivedere Vanessa Cinelli anche fuori dal programma. E anche la single ha ricambiato. (fonte TEMPTATION ISLAND)