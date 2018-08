ROMA – L’ex concorrente di “Temptation Island” Lara Zorzetto, diventata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] popolare per aver scaricato l’ormai ex fidanzato Michael, sarà una delle nuove troniste di “Uomini e Donne”?

L’indiscrezione è stata lanciata da TvZap: in questi giorni la ragazza è stata avvistata a Roma, come documentano anche alcune testimonianze social, e sarebbe stata a Cinecittà per uno shooting cinematografico.

“Sarebbe perfetta. Se resta single potrebbe dare molto a Uomini e Donne vista la sua irresistibile spontaneità” ha detto Raffaella Mennoia, una delle storiche collaboratrici di Maria De Filippi.

Non resta che aspettare. Le registrazioni del programma di Maria De Filippi inizieranno il prossimo 29 agosto, mentre la prima messa in onda della trasmissione è fissata al 10 settembre.