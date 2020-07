Lorenzo Amoruso dichiara amore eterno a Manila Nazzaro. La coppia, finito Temptation Island, sta provando ad avere un figlio.

Nell’ultima puntata di Temptation Island, Lorenzo Amoruso rivede la sua compagna, Manila Nazzaro, dopo 21 giorni di separazione. La coppia, insieme da tre anni, ha scelto di mettere alla prova il rapporto d’amore partecipando al programma di Canale 5.

Una prova un po’ tormentata per l’ex calciatore a causa di alcune esternazioni dell’ex Miss Italia sulle difficoltà di andare a vivere insieme. Amoruso e la Nazzaro si sono ritrovati, così, al falò di confronto finale, davanti al conduttore Filippo Bisciglia.

“Ho giocato tante partite, ma questa è la finale più importante della mia vita” dice l’ex calciatore. Poi aggiunge: “Non ho mai avuto paura di perdere con nessuna squadra, col Barcellona, con il Real Madrid. Ma quando ci sono i sentimenti è un’altra storia. Non sempre i video ricevuti sono stati carini nei miei confronti. La voglia di rivederla è tantissima ma esigo delle risposte importanti”.

Lorenzo poi ricorda alla compagna di averle giurato amore eterno sulla tomba del padre, ma l’ex Miss Italia ammette di aver “paura che lui non voglia impegnarsi ogni giorno. L’anello non è ancora arrivato, se poi me lo fai a ottobre non ti leggo nel pensiero. Io so di aver detto la verità”.

I due dopo aver visto i filmati e discusso, arrivano ad un compromesso: cinque giorni a Roma e due a Firenze. “Sei l’unico uomo di cui mi fido, oltre a mio padre” dice lei. “Forse ci siamo incontrati un po’ troppo tardi nella vita, ma tu sei la donna della mia vita”, risponde lui. E il falò finisce con un bacio appassionato.

Ad un mese dalla fine del programma la coppia si ritrova davanti alle telecamere. Stanno cercando una nuova casa a Roma e, soprattutto, stanno pensando di allargare la famiglia. “Stiamo provando ad avere un figlio” svela l’ex Miss Italia. (fonte TEMPTATION ISLAND)