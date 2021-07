Temptation Island, Manuela bacia il tentatore Luciano e poi al falò... dà uno schiaffo a Stefano

Manuela bacia il tentatore, Luciano e poi… prende a schiaffi quello che ormai possiamo considerare l’ex fidanzato Stefano. Così si è chiuso il viaggio nei sentimenti di Manuela Carriero e Stefano Sirena.

Alla fine quindi i due, dopo un falò di confronto di ben due ore, hanno abbandonato in solitaria, da single, Temptation Island: Manuela con il tentatore Luciano, Stefano con la tentatrice Federica.

Temptation Island, il falò di confronto tra Manuela e Luciano

“Sono stanca – le parole di Manuela – io ti ho amato sempre e messo la mia vita nelle tue mani e tu come mi hai ripagato? Con i tradimenti. Io ti ho perdonato ma non posso dimenticare. Ti ho perdonato la violenza psicologica che mi hai fatto tutti i giorni”.

I due iniziano a punzecchiarsi fino all’esplosione. “Tu hai il naso rifatto e io sono insicuro?”, le dice strafottente Stefano e scoppia la rabbia di Manuela che si alza e gli dà uno schiaffone tanto che alla fine deve intervenire Filippo Bisciglia a dividerli.

“Per me non è finita da schifo – dice Manuela – mi sono un po’ sfogata, sono arrivata alla conclusione che non vogliamo le stesse cose, non puoi offendere la mia idea di amore. Io voglio credere nelle favole e ho trovato una persona che ci crede come me, hai perso una donna per questo”.

“Io non ho perso nulla – ribatte Stefano – mi sono liberato”. “Stefano io ti vorrò bene per sempre – chiude Manuela – ma non ti amo più, ti auguro tanta felicità”. E alla fine Manuela, dopo aver deciso di uscire dal programma come single, è corsa a riabbracciare e baciare il single Luciano.

Temptation Island, com’è finita tra Manuela e Luciano alla fine del programma

Ma dopo un mese com’è finita tra i due? Lei ala fine del programma ha iniziato la frequentazione con il tentatore Luciano, che la riempie di attenzioni. Stefano invece sta conoscendo meglio la single Federica.