ROMA – Bacio sfiorato tra Massimo Colantoni e Federica Lepanto a Temptation Island 2019. Lui, titolare di un negozio di abbigliamento a Roma, è fidanzato con Ilaria Teolis da due anni e mezzo. E’ stata proprio Ilaria a decidere di mettere alla prova il loro rapporto perché la convivenza stenta a decollare: lei vorrebbe qualcosa di più, lui del tempo per giocare alla Playstation. Ma a poche ore dall’inizio di questa avventura la tentatrice Federica sembra aver già catturato l’attenzione di Massimo.

Nel filmato che Filippo Bisciglia mostra a Ilaria, Massimo parla a Federica della sua storia: “Sono mesi che non sono felice, oramai quella casa è una gabbia”, dice confessandole addirittura di attardarsi spesso di proposito a lavoro per evitare inutili discussioni. “Manca l’intimità, aggiungici le litigate, da un annetto è diventato davvero pesante”, aggiunge.

Ilaria reagisce molto male: “Se solo dicessi la verità, tutte le volte che ti ho aiutato. E’ un bugiardo, Massimo non è questo, Massimo va bene per i primi mesi poi dopo dà il peggio di sé. Gli faccio fare tutto quello che vuole, ma ragazze non mi ama, non mi vuole. Se lui dice che alle 2.00 di notte finisci di giocare alla playstation che ti aspetti una panterona nel letto?”.

La vicinanza tra i due si fa poi più pericolosa. In un altro filmato Massimo non si trattiene: abbraccia e accarezza Federica sul lettino. Immagini che lasciano Ilaria senza fiato. “Non ci credo che non hai ancora trovato l’amore, perché non ti manca niente”, dice Massimo a Federica che quasi lo bacia. Ilaria scoppia in lacrime. (Fonte: Temptation Island)