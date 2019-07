ROMA – Nell’ultima puntata di Temptation Island, è andato in onda un filmato piuttosto compromettente che vede protagonista Massimo mentre si intrattiene con Elena su una sedia per oltre un’ora e venti. E dai gemiti piuttosto eloquenti.

La mattina dopo, però, il ragazzo si è detto pentito di quello che è successo (anche se non specifica cosa) e comunica ad Elena di doversi fermare e di dover vedere Ilaria, la sua fidanzata. Quest’ultima, dopo aver visto il filmato, ha commentato con le altre ragazze: “Si sono fatti il bagno insieme, lui le è passato sotto le gambe e ha messo la testa sotto il suo c**o. Massimo quando non parla è perché non pensa veramente a un c***o […] Non vedo l’ora di vederlo, mi prudono le mani”.

Alla fine arriva il confronto tra Massimo e Ilaria durante il falò. Lei è fin da subito chiara: “Non mi prendere in giro, te lo dico già da adesso. Voglio la verità […] Le mani mettile da un’altra parte, non sul c**o di un’altra”. Lui le chiede: “Ma tu hai visto tutto il mio percorso o solo un pezzo?”. Ma lei: “Me manca come l’aria Ilaria… però poi le hai toccato il c**o”. Massimo prova a fare il simpatico: “So’ diventato pure più dolce sai?”, ma lei lo disintegra: “Non si direbbe, sempre gli occhi da str***o c’hai”. (fonte TEMPTATION ISLAND)