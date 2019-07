ROMA – Ma alla fine com’è finita tra Massimo e Ilaria a Temptation Island? E’ finita che… ancora non lo sappiamo. Lo sapremo, si spera, nella prossima puntata di lunedì 30 luglio. Del falò, infatti, ne abbiamo visto solo una prima parte.

Nulla quindi è ancora deciso per Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Entrati pieni di dubbi, per Ilaria e Massimo Temptation Island ha complicato ancora di più, se possibile, le cose. Massimo, infatti, si è molto avvicinato a una corteggiatrice facendo letteralmente infuriare Ilaria. Ilaria, a sua volta, dopo aver visto un numero non quantificabile di video di Massimo, ha anche lei deciso di avvicinarsi a un corteggiatore, tal Javier. Avvicinamento, quello di Ilaria, che naturalmente ha provocato le ire, forse tardive di Massimo. E ora? E ora non resta che aspettare la prossima puntata di Temptation Island per capire se alla fine vincerà l’amore oppure no. Oppure forse.

Chissà, quindi, se alla fine non ci sarà un colpo di scena e Massimo e Ilaria decideranno, dopo tanto tormento, di tornare a casa insieme. Chissà.

Fonte: Temptation Island.