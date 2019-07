ROMA – Massimo Colantoni nonostante la vicinanza alla single Elena a Temptation Island vede la fidanzata Ilaria rendergli pan per focaccia col single Javier e impazzisce. Anche se Massimo si è lasciato scappare qualche bacio e tenerezza di troppo con la sua “tentatrice”, vedendo la fidanzata fare lo stesso prima ha pianto disperato e poi ha distrutto il villaggio.

Il personaggio di Massimo nel reality show in onda il 15 luglio su Canale 5 e condotto da Filippo Bisceglie non può certo ispirare simpatia, anzi il pubblico a casa è tutto contro di lui. Non solo il suo comportamento nel villaggio dei fidanzato è stato deplorevole, con effusioni e forse anche un bacio alla single Elena.

Dopo settimane di delusione, e anche un malore, la fidanzata Ilaria ha deciso di reagire e ha iniziato a vivere l’esperienza del reality insieme al single Javier, che l’ha portata a conoscere la sua famiglia. Il padre del “tentatore” le ha detto: “Pensa a te e togliti di dosso la gente che ti fa stare male. Le persone che ti fanno male non devono fare parte del tuo mondo. La vita è una sola, goditela”.

Parole che hanno scatenato in Ilaria una reazione: “Sto scoppiando di gioia ora. Ho capito che certe cose non le merito”. Alla visione del video, il fidanzato Massimo però dimenticando i suoi atteggiamenti, ha dato di matto: “Ho buttato due anni e mezzo. Non so se ricorda cosa abbiamo fuori. Se ha preso una decisione che lo prendesse e andasse a viverselo fuori. Io posso stare male, perché starò male, ma posso riprendermi la mia vita. A me manca tanto Ilaria”.

Poi è scoppiato in un pianto di lacrime disperato (da coccodrillo?) e infine ha avuto uno sfogo di rabbia, distruggendo sedie e tavoli del villaggio. Un gesto e un comportamento che, per l’ennesima volta, porta il pubblico a tifare per Ilaria e fa sperare che scelga al termine di questa esperienza prima di tutto di amare sé stessa, e poi Javier se è colui che la rende felice. (Fonte Temptation Island)