Temptation Island, Nicola furioso con Sabrina: “Sei una schifosa”

ROMA – A Temptation Island, Sabrina sembra non sentire la mancanza del suo fidanzato Nicola. Ormai è sempre più vicina a Giulio, uno dei tentatori: “So che io quando sono accanto a Giulio sto bene e la differenza d’età non la sento e non la percepisco. Io e Giulio ci capiamo. Anche con poche parole. E comunque quando parliamo riusciamo a parlare di tutto. E con Nicola faccio fatica a parlare”.

Nicola, ascoltando le parole della sua fidanzata, è rimasto incredulo: “Secondo me il fatto che adesso lo vuole eliminare è perché ha paura che possa arrivare a un dunque. Lei le idee chiare ad oggi non ce le ha su di noi. Se si sente a disagio dopo tutto questo tempo sinceramente sono cose che ha coltivato nell’arco di questo periodo”.

Poco dopo però Nicola ha dovuto vedere un video. Un filmato che lo ha sconvolto. “Perché mi piace da morire. Fosse stato per me dopo due giorni me lo baciavo già – ha detto Sabrina nel video parlando di Giulio -. Certe volte gli sto lontana apposta. Non avrei voluto attaccarmi così a una persona. Io sono entrata qua dentro pensando che sarei uscita da qua con Nicola. Se penso con chi vorrei uscire da qua per conoscerlo è un’altra persona…”.

Allora Nicola è sbottato: “Per me può bastare quello che ho visto. Non ho più voglia di guardare. Ho provato molto schifo, lo schifo che è! Non pensavo che potesse arrivare fino a questo e mi chiedo fino a che punto voglia arrivare. Ho lo stomaco che sta esplodendo, andrei a parlare adesso di là”. (fonte TEMPTATION ISLAND)