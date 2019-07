ROMA – Confronto tra Nunzia e Arcangelo durante la seconda puntata di Temptation Island. E alla fine si lasciano.

Lei è molto delusa dall’atteggiamento del compagno. “Mi chiedo perché sia venuto, mi domando come mai sia qui a Temptation Island. Se è vero quello che ha sempre detto non ha senso che sia qui. Io sono innamorata di Arcangelo non posso negarlo, lo amo”.

Filippo Bisciglia ha mostrato a Nunzia un filmato in cui la tentatrice Sonia domanda ad Arcangelo: “Se la tua fidanzata cambiasse a te andrebbe ancora bene? Altrimenti sprechi solo tempo”. E lui risponde di non voler far soffrire nessuno. “Si lamenta di me – la reazione di Nunzia -. Io sono pesante ma lui non si fa domande. Io ho fatto da mamma, amante, amica, fidanzata e molto altro. Di fronte ha una ragazza molto intelligente che gli ha posto le domande giuste. Glielo ha detto anche lei che è un contrasto continuo. Non sono io il problema io. E’ lui!”. E quando crede di non essere ripreso, Arcangelo tenta di baciare Sonia. Dopo questo filmato Nunzia ha chiesto il falò di confronto: “Io fino all’altra mattina ti ho giustificato, mi sono autocolpevolizzata perché pensavo fosse colpa mia che tu avessi al tuo fianco una persona pesante. Ora parlano i fatti. Perché l’hai baciata?” lui risponde: “Perché in quel momento sentivo di farlo”. E i due si lasciano, dopo tredici anni insieme. (Fonte: Temptation Island)