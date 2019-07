ROMA – A Temptation Island tiene banco la storia tra Nunzia e Arcangelo. Cosa è successo nell’ultima puntata? E’ successo che si è scoperto che Arcangelo ha baciato, di nascosto, o almeno così pensava, una tentatrice. Nunzia ha scoperto tutto e alla fine, durante un falò di confronto, ha deciso di lasciare Arcangelo e di andarsene. Tutto finito? No. Alla fine, infatti, Nunzia è tornata sui suoi passi e ha deciso di dare una seconda possibilità al fidanzato con cui sta da tredici anni.

Tutto finito? Assolutamente no. Perché? Perché la scelta di Nunzia ha fatto arrabbiare i fan e le fan del programma. Soprattutto le fan.

“Va bene essere innamorate – ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Lidia Vella – ma come si fa a perdonare una cosa del genere? Lei avrebbe fatto meglio a cornificarlo. Non è mai bello focalizzarsi in relazioni malate. Se un fidanzato si comporta così in televisione, non oso immaginare fuori”.

Fonte: Temptation Island.