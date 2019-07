ROMA – Nunzia e Arcangelo si erano lasciati dopo tredici anni di amore. Dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato, la ragazza aveva deciso di lasciarlo e di andarsene dal villaggio di “Temptation Island” da sola. Nunzia, dopo pochi giorni ha cambiato idea ed ha chiesto un secondo falò con cui cercare di ricucire il rapporto.

Nunzia non si apsettava di certo la risposta inaspettata di Arcangelo: “Tu non meriti quello che sono io, io non riuscirò mai a farti felice. Questo è il mio modo di essere quindi io sono sbagliato per te. E lo sai”.

Nunzia ribatte: “Apprezzo tanto le tue parole e per la verità non me lo aspettavo. Sei stato il mio pensiero costante: non mi preoccupavo di come stavo io ma di come stavi tu. Non mi sono comportata come una fidanzata ma come un giudice all’inquisizione”.

Arcangelo non cambia idea spiega alla ex fidanzata quanto le abbia fatto male la sua indole. Lei non capisce quello che sta accadendo e ripete in continuazione: “Mi manchi, sono pronta a porgerti la mia mano se tu porgi la tua”.

Arcangelo non cede: “Ho capito il tuo discorso ma ti sto dicendo un’altra cosa. Perché mi fai risultare cattivo quando tutto è fatto per il tuo bene. Tu meriti l’opposto di me”.

A questo punto interviene Filippo Bisciglia che chiede ai due se vogliono andarsene da soli o insieme. Nunzia prova un ulteriore volta a convincere l’ex fidanzato: “Ce ne possiamo uscire insieme?”. Arcangelo non cede e rimane coerente con sé stesso decidendo di andarsene da solo. Il ragazza si incammina verso l’uscita con lei che lo rincorre abbracciandolo. Nunzia gli sussurra un’ultima parola: “Io ho bisogno di te”. Lui però non cede e se ne va per la sua strada.

Fonte: TgCom