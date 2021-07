Temptation Island, prima puntata: Federico e Floriana, Manuela e Stefano, coppie già in crisi

Prima puntata di Temptation Island e prime coppie già in crisi. La prima è quella formata da Federico e Floriana con lei che non sopporta più alcuni atteggiamenti di lui. La seconda è quella tra Manuela e Stefano, arrivata già in crisi.

Federico e Floriana, monotonia a letto e la foto Whatsapp…

Federico si lamenta di alcune fisse di Floriana: “Ha troppe fissazioni, scaramanzia: non vuole cambiare foto su WhatsApp perché crede che porti sfortuna. E a me ste cose mi danno fastidio”.

E poi si lamenta della loro intimità: “Non si trucca a casa, troppo monotonia. Deve truccarsi quando sta con me. Per me l’attrazione fisica è tutto. Anche nei momenti di intimità si presenta con il pigiama di pile e calzettoni. Non si fa, con la mia ex l’offerta avevamo parecchie volte in una settimana. Con lei sempre un orario, troppo monotono. Anche nell’intimità c’è monotonia”.

Manuela e Stefano, il tradimento già prima di Temptation Island

Manuela e Stefano invece a Temptation Island sono arrivati già in crisi per via dei tradimenti di lui. Li ha raccontati Manuela durante il video di presentazione: “Ho trovato un secondo cellulare, dentro c’erano foto e chat con altre donne, prove inequivocabili di diversi tradimenti”. Stefano si è allora lamentato perché dopo il tradimento lei non voleva uscire con lui. Risposta: “Per forza, mi vergognavo perché tutti sapevano che sono cornuta. Questa è la sua ultima possibilità”. Questo era solo l’incipit.

Durante la prima puntata Manuela si è lamentata anche di altro: “Non sa fare niente, non è nemmeno capace di aprire le finestre quando si alza, non fa cose da uomini come portare fuori la spazzatura. Non sa come si fa a spolverare, a tavola rutta come se non ci fosse un domani. Dice che io so fare solo la casalinga, quando occuparsi della casa e della famiglia è un gesto d’amore”.

Guendalina Tavassi riconosce Tommaso Eletti a Temptation Island

Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, ha riconosciuto Tommaso Eletti tra i concorrenti di Temptation. E ci ha tenuto a commentare sui social: “Prima coppia di Temptation Island che vedo e penso ‘Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind’. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché io non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui”.