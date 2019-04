MOSCA – Scene davvero trash alla Temptation Island versione russa. Durante l’ultima puntata del programma c’è stata una rissa tra una concorrente, il fidanzato e la tentatrice.

La concorrente Svetlana non ha preso bene le effusioni tra il compagno e la tentatrice Irina, e ha aggredito entrambi: prima lui, e poi si è concentrata su di lei, dimenticando completamente le regole della trasmissione, che mette alla prova le coppie.

La lotta a mani nude si è svolta a favor di telecamere, davanti ad una conduttrice che non sapeva davvero cosa dire. Ad un certo punto ci sono stati anche dei momenti piccanti: durante la rissa, infatti, si sono viste prima le mutandine di Irina, poi Svetlana è finita in topless, con il vestito strappato.

Come sempre in questi casi, non è dato sapere se si tratti di improvvisazione o di scenette organizzate. Quel che è certo è che lo scontro fisico tra le due donne, filmato durante il programma, è diventato virale.

Nel frattempo invece in Italia l’edizione 2019 di Temptation Island nip (ovvero per i non vip) è stata confermata e sono stati aperti i casting. Il programma tornerà in onda all’inizio dell’estate con la conduzione di Filippi Biscaglia. (Fonti: Fanpage, YouTube)