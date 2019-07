ROMA – E’ Sammy Hassan uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island, arrivata lunedì primo luglio alla sua seconda puntata.

Sammy veste i panni del tentatore nel programma condotto, anche in questa edizione, da Filippi Bisciglia, e si è avvicinato in particolare a Cristina Incorvaia, anche se tra i due non c’è stato nessun contatto rilevante.

Sammy è un vocalist romano di 34 anni che attualmente vive a Milano, dove lavora in diverse discoteche. E’ stato anche uno dei Carramba Boys di Raffaella Carrà ed è arrivato terzo a Mister Italia.

Fa anche lo speaker ed organizza eventi legati al mondo della vita notturna. In questo momento della sua vita è single e ha un legame molto forte con suo figlio Cristian.

In queste prime puntate di Temptation Island si è molto avvicinato a Cristina, ex dama di Uomini e donne, che sta mettendo alla prova i propri sentimenti per il fidanzato David. Ma la conoscenza di Sammy potrebbe mandare all’aria il rapporto con il fidanzato. (Fonte: Temptation Island)