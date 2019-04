ROMA – Maria De Filippi ha svelato dei retroscena di Temptation Island. La conduttrice ha ammesso di essersi autocensurata, scegliendo di non mandare in onda alcune parti delle registrazioni del programma che non riteneva essere adeguate.

Parlando di eccessi e scandali che passano in televisione, la De Filippi ha raccontato: “Tante cose non le porto in televisione – ha confessato la De Filippi in una intervista a La Repubblica -, anche se farebbero sensazione”. Nello specifico, si tratta di un audio, dove si sarebbero sentiti dei versi provenire dal bagno: “Quando montavamo Temptation, ho fatto togliere i rumori dietro la porta chiusa di un bagno. Il linciaggio è sbagliato”.

I fan del programma si sono subito incuriositi dal sapere di chi si possa trattare ma la conduttrice è stata irremovibile: niente indizi ma soprattutto niente nomi. (fonte La Repubblica)