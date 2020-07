Al termine dell’ultima puntata di Temptation Island, Antonella Elia ha dato uno schiaffo al suo compagno: “Non mi toccare, schifoso”.

Il confronto andato in scena tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane si concluderà nella prossima puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 31 luglio.

Da quanto si è visto e sentito, le possibilità di una riappacificazione tra i due sembrano ormai ridotte al lumicino.

“Sei una donna triste”, “mi reputi un attoruncolo”, “vuoi farmi passare da troglodita”, le accuse di Pietro ad Antonella. “Ma ti ho chiesto di sposarmi solo perché ti amo e perché non ho mai amato una donna quanto ho amato te” le dice ancora.

“Ho fatto delle cose che ti hanno fatto arrabbiare, ti ho irritato ma era anche ironia. Ho detto che sei l’unico uomo che ho pensato di sposare, sei insicuro nei rapporti con le donne e la tua vita lo dimostra”, la replica della donna.

Al momento dei video incriminati, quelli del presunto tradimento dell’uomo, la situazione si fa più tesa. Ed è in quel momento che arrivano le anticipazioni della prossima puntata, nelle quali si vede una Antonella Elia ancora più infuriata mollare uno schiaffo al compagno: “Non mi toccare, schifoso”.

Inoltre, sempre nella anticipazioni, si sente Pietro dire: “Ho raccontato certe cose perché avevi cominciato tu. Io non esco come un cogl*** da qua, usciamo come due cogl***”. “Non mi sfidare, non iniziamo perché sennò continuo, Antonella” minaccia ancora lui. (fonte TEMPTATION ISLAND)