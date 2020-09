Temptation Island, Sofia Nesci e Amedeo Bianconi: “Ci siamo ritrovati”.

Insomma: dopo Temptation Island Sofia Nesci e Amedeo Bianconi stanno ancora insieme? La risposta è… sì.

A raccontarlo sono stati proprio loro, Sofia Nesci e Amedeo Bianconi, poco dopo aver lasciato il programma.

Usciti da Temptation l’emozione è stata tanta:

“Non realizzavamo cosa fosse successo. Abbiamo riso e pianto. Abbiamo parlato tutta la notte e ci siamo ritrovati. .. come non era mai successo in tutti questi anni”.

L’avventura ha avuto risvolti postivi: “Sarebbe inesatto – dice Sofia in un’intervista al “Magazine di “Uomini e donne” – dire che Temptation Island ha risolto i miei problemi di coppia.

Ho trovato una nuova consapevolezza di me stessa, che non avevo e di conseguenza sono riuscita a metabolizzare il discorso della lettera. Sono uscita con più certezze e ho imparato a guardare oltre”.

Nonostante tutti gli errori ha capito di amarlo:

“Io sono sempre stata sicura del mio sentimento e al falò, guardandolo negli occhi, ho avuto la risposta.

Ho capito che lo volevo nonostante i suoi errori. Credo che l’amore, in questo caso, sia andato oltre”.

Ed ora cerca di ritrovare la fiducia che aveva perso:

“Dire che mi fido totalmente sarebbe una bugia. Sono convinta che lui, adesso, giorno dopo giorno, debba riconquistare la mia fiducia.

Ci siamo promessi di dirci tutto e ripartire da zero, lasciandoci alle spalle gli scheletri. Penso che in una coppia si sia sempre in due a sbagliare”. (Fonte: magazine Uomini e Donne).