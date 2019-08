Temptation Island Vip 2019, ecco l’elenco delle sei coppie

ROMA – Sono state ufficializzate le sei coppie che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip. I nomi sono stati diffusi oggi, lunedì 19 agosto, in uno spot diffuso da Canale 5.

Ecco l’elenco delle sei coppie: Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e Serena Enardu, l’attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito, il “re del web” Damiano detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon, Anna Pettineli e il fidanzato Stefano Macchi.



“Sono prontissima – ha detto Alessia Marcuzzi al magazine di Uomini e Donne – sono felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro totalmente diversa da quelle che ho fatto fino a oggi. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere questa trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera; mi piace “quello che non ti aspetti”.

“Mi piace ascoltare le persone – continua – le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare. Che cosa mi aspetto? Di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni”.