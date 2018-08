ROMA – Temptation Island Vip slitta: il reality condotto da Simona Ventura inizierà ai primi di ottobre, non più l’11 settembre. E oltre alla delusione dei fan si teme qualche problema alla produzione. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il programma infatti è registrato e il timore è che possano uscire degli spoiler, delle anticipazioni che potrebbero rovinare le numerose sorprese che ci si aspetta dal reality.

Come nelle edizioni che hanno viste protagoniste coppie di persone “comuni”, anche in questa edizione vip il luogo prescelto è la Sardegna. Qui le coppie dovranno provare la propria fedeltà al relativo partner evitando di cadere tra le braccia di tentatori e tentatrici arruolati ad hoc.

Il programma sarà condotto da Simona Ventura, mentre il suo ex marito, Stefano Bettarini, sarà tra i concorrenti insieme alla giovanissima fidanzata Nicoletta Larini. Nel “cast” anche Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga (figlio del portiere Walter) e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito.

La casa di produzione Fascino di Maria de Filippi e Canale 5 si aspettano grandi ascolti, come per l’edizione “normale”. Ma questo slittamento potrebbe mettere in pericolo le attese.