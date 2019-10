ROMA – Delia Duran e Alex Belli lasciano insieme il reality di Temptation Island Vip. Lui perdona le effusioni di lei con il single Riccardo.

D’altronde proprio Delia ha ammesso di aver provato attrazione per il single, ma che il suo amore era solo per Alex. Parole a cui lui, che per ripicca ha scambiato effusioni con la single Veronica, sembra credere: i due innamorati restano insieme al termine del falò di confronto dell’ultima puntata del 14 ottobre.

Delia ha prima pianto vedendo un video di Alex con Veronica, una reazione ritenuta finta anche da Serena Enardu, che le ricorda: “Tu hai fatto di peggio”. Poi è il momento del faccia a faccia e lei ammette: “Sono venuta qui per dimostrare che l’amore che provo per te è immenso, che non c’è attrazione fisica che possa distrarmi. C’è stata un’attrazione per Riccardo. Ho capito che mi mancavi, che anche se fossi stata dall’altra parte del mondo non ti avrei mai tradito”.

Belli le ha risposto: “Tu eri in mezzo agli squali. Io mi sono guardato dentro, tu non l’hai fatto. Non ti rendi conto della pericolosità di quello che fai e che dici”. E lei replica: “In lui vedevo te. Mi mancava il tuo affetto, mi mancava la tua pelle”.

Tra i due fidanzati riuniti scatta il bacio, lasciando perplessa e sorpresa anche la conduttrice Alessia Marcuzzi. Un falò di confronto che dura pochissimo, con Delia e Alex che lasciano la spiaggia di Temptation Island Vip uniti. (Fonte Mediaset)