ROMA – Andrea Zenga, nel corso di uno sfogo nella puntata di Temptation Island Vip, ha sottolineato il rapporto di distanza con il padre Walter, l’ex portiere di Inter e Sampdoria.

“Dodici anni che io non sento mio padre e la mia ragazza (Alessandra, ndr), che sa tutto, mi viene a dire che sono viziato e figlio di mamma. Sì, io sono figlio di mamma – Andrea è nato dal rapporto tra l’ex portiere e la showgirl Roberta Termali – ho solo lei, mi ha cresciuto lei da sola. Ma almeno stai zitta. Non ha rispetto della mia vita e di niente, io le ho dato tutto. E poi sono entrato io come il cattivo della situazione, mi ha detto che mi ama: ma mi ama di che? Lei mi ama zero, non mi ama proprio”.

Uno sfogo quella di Andrea Zenga legato alle accuse della fidanzata e al feeling tra lei e uno dei ‘tentatori’ di Temptation Island Vip: “C’è alchimia, c’è interesse, abbracci e baci. Ma dove siamo arrivati? Io non ho parole, ma cosa è successo? Se è così prendi e fai il falò di confronto, mi lasci e ti fai la storiella tua”.