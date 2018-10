ROMA – Anche la coppia formata da Andrea Zenga e Alessandra Golastra non sopravvive al falò del confronto di Temptation Island Vip. L’amicizia stretta tra Alessandra e il single Andrea Cerioni ha profondamente turbato il figlio del calciatore, che decide di uscire da solo e di lasciare la sua fidanzata.

Sia Andrea che Alessandra hanno scelto di non accettare gli inviti dei rispettivi tentatori, ma il fatto che la fidanzata e il single abbiano passato ogni minuto insieme l’ha portato ad arrabbiarsi molto. Dopo aver visto i video davanti alla conduttrice Simona Ventura, lei prova a spiegarsi: “Io sono cambiata qui per colpa tua, dopo aver visto come ti comportavi te. Avevi bisogno di una svegliata”.

Zenga ha però duramente replicato: “Non è vero, qui dovevamo crescere insieme e invece ti sei solo fatta i ca**i tuoi. Tu in 20 giorni hai visto video miei in cui manifestavo dei disagi, tu ti sei fatta il tuo flirt. Ho avuto troppe mancanze di rispetto verso di me e la nostra storia storia, non riesco a farmi andare giù certi sguardi, non mi fido più di te. Io avrò mille difetti ma qui dentro ti ho amata e rispettata più di quanto hai fatto te. Io Alessandra l’amavo, non so se la amo ancora. Quella che c’è stata qui dentro non mi ha rispettato”.

Alessandra invece ha ribadito il suo amore e di avere paura di perderlo: “Non mi aspettavo andasse così”. Una frase pronunciata tra le lacrime, soprattutto dopo che Andrea ha deciso di andare via da solo, da single. E per Alessandra, che voleva uscire insieme a lui, non resta che pregarlo inutilmente. A Simona Ventura non resta altro da fare che chiudere la puntata: “Non ci sono amori sbagliati, ma amori giusti nei momenti sbagliati”.