Temptation Island Vip, le anticipazioni della terza puntata VIDEO

ROMA – Oggi, martedì 2 ottobre, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip. Puntata che vedrà come protagonista Valeria Marini.

Le anticipazioni.

Durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato qualche anticipazione di Temptation Island Vip. Il filmato in questione riguarda Valeria che sarebbe ormai sempre più vicina al bacio con il tentatore Ivan. Mentre Patrick è sempre più turbato e deluso per il comportamento assunto dalla sua donna, la Marini nel villaggio si lascia andare con le altre ragazze dichiarando: “È arrivato il momento di cambiare. Ho inseguito sempre il rapporto con il mio papà. Vorrei che questo percosso mi chiarisse tante cose, e qui ho la conferma di tutti i miei dubbi. Questo rapporto mi sta uccidendo. L’amore ti deve far stare bene, se ti dà insicurezza è meglio allontanarlo. Voglio vivere la felicità, me lo merito, o devo stare la vita a sognare? Sto male ma non voglio nemmeno ferire Patrick”.

Nella terza puntata, ci sarà anche il falò di confronto per la coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

L’ex corteggiatore, infatti, ha visto che Nilufar si è avvicinata molto a Nicolò Ferrari, già suo rivale a Uomini e donne. Giordano non ha voluto sentire ragioni: “La voglio qui stasera, voglio un falò immediato altrimenti me ne vado io stasera stessa”.

La puntata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle 21,20. La puntata di Temptation Island Vip si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset.