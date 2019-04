Temptation Island Vip, Belen Rodriguez non sarà la conduttrice. Il motivo…

ROMA – Belen Rodriguez non condurrà la prossima edizione di Temptation Island Vip. La notizia ovviamente non è ancora ufficiale ma se la dice Spy, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, c’è da crederci…

La motivazione tra l’altro è piuttosto verosimile: Belen è infatti stata confermata alla conduzione di Tu Si Que Vales, il talent Mediaset che con lei ha avuto punte altissime di ascolto. La conferma di Belen al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara renderebbe incompatibile il progetto Temptation: infatti le puntate di Tu Si Que Vales verrebbero registrate proprio nello stesso periodo in cui sarebbe la necessaria la presenza di Belen in Sardegna per le registrazioni del reality.

Accantonata questa ipotesi, dunque, a casa Mediaset è subito caccia alla conduttrice che prenderà il posto di Belen. Sempre secondo Spy, sono in pole position due pezzi da novanta della scuderia Mediaset: Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. (Fonte Spy).