ROMA – Maria De Filippi ha scelto Belen Rodriguez come conduttrice della prossima edizione di “Temptation Island Vip”. Lo rivela il settimanale “Oggi”. La showgirl argentina così andrà a sostituire Simona Ventura passata in “Rai”. Sembra che Maria De Filippi dall’alto della “Fascino”, la società produttrice del programma, abbia scelto Belen, scrive il settimanale, dopo un’accurata selezione. In ogni caso, per avere la conferma ufficiale bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Belen – che intanto su “Radio 105” sta presentando con Diletta Leotta il programma “Le Scatenate – è stata anche riconfermata per la nuova edizione di “Tu si que vales 2019” e inoltre, da marzo, affiancherà Paolo Ruffini nella conduzione di “Colorado”. E non solo. Dal 15 febbraio Belen sarà anche in “Rai” come una dei giudici di “Sanremo Young”.