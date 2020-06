ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Temptation Island Vip? E’ l’ipotesi suggestiva accarezzata da Maria De Filippi per cercare di riunire la coppia di nuovo in crisi.

A riportare l’indiscrezione, ancora tutta da confermare, è Vero Tv. Ma non è detto che l’idea possa andare in porto. Entrambi i diretti interessati si sono finora sottratti alle richieste pressanti dei giornali di gossip e dei fan, sui particolari della rottura.

Belen in un video su Instagram ha espressamente chiesto che venisse rispettata la sua privacy per il delicato momento che sta attraversando. Mentre De Martino ha più volte ribadito di non voler parlare della sua vita privata.

La coppia però, già collaudata in caso di separazione, ha sempre dimostrato di porre in cima alle priorità il piccolo Santiago. Qualunque cosa accada, hanno fatto sapere più volte, resteranno uniti come famiglia.

Temptation Island, quest’anno Vip e Nip nella stessa edizione

Intanto si avvicina la data di ripartenza del reality che mette a dura prova le relazioni sentimentali dei vip. Quest’anno si preannuncia un’edizione spumeggiante, con la partecipazione sia di coppie Vip che non, insieme.

Chissà se Maria De Filippi riuscirà a convincere Belen e Stefano ad unirsi al cast. Ne vedremmo delle belle. (Fonte: Vero Tv).