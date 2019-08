ROMA – Temptation Island Vip comincerà a metà settembre e sarà condotto da Alessia Marcuzzi. A poche settimane dall’inizio del reality, l’escluso Francesco Chiofalo se la prende con l’ex amico Er Faina, che invece nel reality targato Canale 5 ci sarà: “Venderebbe la madre per quattro follower”.

Chiofalo è uno dei grandi esclusi della nuova edizione del docu-reality: il pubblico lo ha conosciuto con il soprannome “Lenticchio” durante la scorsa edizione, quella “normale” in cui era fidanzato con Selvaggia Roma.

Per diverso tempo è circolata la voce su una sua possibile partecipazione alla versione vip del realiyu, voce che però è stata poi smentita dai fatti: al suo posto è stato infatti scelto Damiano detto er Faina. Il cambio però non è proprio andato giù a Chiofalo che su una delle sue storie Instagram si è sfogato accusando il suo vecchio amico di essere un incoerente: “Venderebbe la madre per quattro follower”.

I suoi follower gli hanno chiesto un commento a riguardo della partecipazione dell’ex amico. Lui ha risposto così: “Cosa penso di lui? Che è un pagliaccio. Si è venduto per quattro spicci e un po’ di Tv. Diceva che essendo un uomo di sani principi non gli interessavano i follower e la tv ma alla fine diceva queste cose per avere visibilità e notorietà. Probabilmente venderebbe sua madre per quattro followers. Per quattro spicci e un po’ di TV s’è venduto lui e pure la sua ragazza. Diceva che si era scelto una fidanzata non famosa, una barista, proprio perché non gli interessava la visibilità. Falso, ci ha preso per il cu*o a tutti”.

Damiano, che poche ore fa si è già dovuto difendere dagli attacchi degli utenti che lo accusavano di incoerenza, cosa penserà ora? Cosa risponderà?

Fonte: Il Messaggero, Instagram